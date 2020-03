Israele, ufficiale l'incarico di governo a Gantz. Che fa Netanyahu?

l presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha dato ufficialmente incarico a Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco, di tentare di formare un governo alla luce del sostegno ricevuto da 61 deputati, la maggioranza minima necessaria. L'ex capo di Stato maggiore ha assicurato che farà tutto il necessario per formare velocemente "un governo ampio, nazionale".

"Servirò gli elettori di tutti i partiti e tutti i cittadini d'Israele. Guiderò la battaglia contro il coronavirus, così come quella contro la malattia della divisione e dell'odio" nella società, ha proseguito Gantz, attaccando i tentativi del leader del Likud, Benjamin Netanyahu, di evitare il processo per corruzione. Il leader di Blu e Bianco ha 28 giorni di tempo per cercare di mettere in piedi una coalizione.

Poco prima di ricevere formalmente l'incarico, Gantz ha telefonato ad Avigdor Liberman, leader del partito ultra-nazionalista di destra russofono Yisrael Beitenu, e ad Amir Peretz, leader laburista alla guida della coalizione di sinistra Labor-Gesher-Meretz. A entrambi il capo di Blu e Bianco ha ribadito la sua intenzione di creare un governo il più ampio possibile.

A sostegno di Gantz si sono espressi tutti i deputati dei tre partiti (esclusa la deputata di Gesher, Orly Levy-Abekasis) insieme a tutti e 15 i parlamentari della coalizione araba Lista Unita, arrivando così alla maggioranza di 61 deputati contro i 58 messi insieme dal blocco di destra guidato dal Likud di Netanyahu.