Israele, Yair Lapid sosterrà la soluzione Due Stati

Israele, il premier Yair Lapid è pronto a sostenere la soluzione Due Stati

Il quotidiano israeliano Haaretz fa sapere che nel suo intervento di oggi, 22 settembre, all'Assemblea generale dell'Onu, il premier israeliano, Yair Lapid, sosterrà la soluzione dei Due Stati nel conflitto israelo-palestinese. La soluzione dei Due Stati era stata accantonata dai governi precedenti, guidati da Benjamin Netanyahu e Naftali Bennett.

Immediate le reazioni negative del pricipale partito di opposizione Likud, della ministra degli interni e del ministro alla giustizia



La reazione negativa del Likud, principale partito di opposizione, non si è fatta attendere. "Lapid vuole consegnare al nemico lembi della Terra d'Israele. Per anni Benyamin Netanyahu è riuscito a rimuovere la questione palestinese dall'agenda internazionale, e in meno di un anno Lapid ha riportato invece Abu Mazen in primo piano", ha affermato Likud.



Anche nello stesso governo di transizione guidato da Lapid (nell'imminenza delle elezioni politiche di novembre) si sono sollevate voci critiche. "Lapid rappresenta solo se stesso con questa presa di posizione", ha avvertito la ministra degli interni Ayelet Shaked, una esponente della destra nazional religiosa. "Uno Stato palestinese rappresenta un pericolo per Israele".



Anche il ministro della giustizia Gideon Saar (leader di una nuova formazione laica centrista) ha affermato che "uno stato terroristico in Giudea-Samaria (Cisgiordania) minaccia la nostra sicurezza. La maggior parte del popolo israeliano e dei suoi rappresentanti lo impediranno".

Colto di sorpresa e del tutto contrario alla iniziativa di Lapid anche l'ex premier Naftali Bennett: "Non c'è alcuna logica di riportare a galla il progetto dello Stato palestinese. Siamo nel 2022 e non nel 1993 (anno degli accordi di Oslo, ndr). Anche i nostri amici non si aspettano da noi che facciamo compromessi sulla nostra sicurezza e sul nostro futuro".