Joe Biden, i passi del dem, senatore più giovane e Presidente più anziano

Dopo aver sconfitto Donald Trump, Joe Biden prenderà le redini di un paese devastato dalla pandemia, impantanato in una recessione economica e con molte sfide in politica estera. Ovviamente come verranno affrontati questi problemi già dalla fine di gennaio, dopo l’insediamento ufficiale, condizioneranno, e non poco, la vita della nuova amministrazione. Questi i primi passi probabili del nuovo Presidente ricavati dai suoi messaggi elettorali e dai suoi documenti di programma.

Biden sostiene "una risposta urgente, robusta e professionale alla crescente salute pubblica e alla crisi economica causata dal Coronavirus". Ha promesso di concentrarsi sulla “disponibilità a largo spettro di test diagnostici gratuiti", sulla "rimozione delle barriere di prezzo al trattamento preventivo e di cura per il Covid-19" e sullo sviluppo di un vaccino. Per questo è certo che Joe Biden aumenterà drasticamente il numero di test effettuati attraverso, tra le altre misure, la creazione di almeno 10 nuove unità diagnostiche mobili in ogni Stato. La promessa del nuovo Presidente è di “dare voce agli scienziati e agli esperti di sanità pubblica”. 'Sicuramente nel fronteggiare questa crisi-ha detto Biden-dobbiamo prepararci alla prossima e , per questo, intendo creare un team permanente di sanità pubblica’. Ma sulla pandemia odierna in un’intervista ha detto che ‘sarebbe disposto a chiudere l’economia qualora la scienza lo chiedesse, ma non credo sia necessaria una chiusura’.La proposta del democratico è di stabilire "standard nazionali" per l'apertura di scuole e imprese fornendo al contempo le risorse necessarie per farlo in sicurezza. A differenza di Trump, il democratico ritiene che "tutti gli americani dovrebbero indossare una mascherina quando sono all'estero per un minimo di tre mesi”. Biden è più cauto sul vaccino e ritiene che, anche se ottenuto prima, "non sarà disponibile per la maggior parte della popolazione fino al 2021 inoltrato".

Per quanto riguarda la politica economica Biden sta scommettendo su un'alternativa altrettanto protezionistica alla politica America First di Trump. Propone acquisti per 400.000 milioni di dollari allo scopo di aumentare la domanda di beni prodotti negli Stati Uniti. In più un investimento di 300.000 milioni in ricerca e sviluppo, volti a stimolare le aziende in settori come l'energia pulita, l'industria automobilistica, la medicina, le telecomunicazioni e l'intelligenza artificiale.

Tutto questo, secondo la sua campagna, svilupperebbe cinque milioni di posti di lavoro. Supporterebbe un salario minimo di $ 15 l'ora. Eliminerebbe il taglio delle tasse sulle imprese introdotto da Trump nel 2017, come parte di un'ambiziosa riforma fiscale che non interesserebbe i contribuenti con redditi inferiori a $ 400.000 all'anno. Biden sosterrebbe il secondo pacchetto di stimoli approvato dalla maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti, che ammonta a 2,2 trilioni di dollari in aiuti a famiglie, scuole, ristoranti, imprese e lavoratori delle compagnie aeree.

Anche sul clima tante le novità.Biden propone che gli Stati Uniti lascino il carbonio entro il 2050. La proposta più importante è di tornare all’Accordo sul clima di Parigi.

Sulla sanità Biden propone di seguire i passi dell'amministrazione Obama di cui era vicepresidente, e propone di "costruire su di essa". Il suo progetto è ampliare i criteri per entrare nell'assistenza gratuita, un qualcosa di meno rispetto all'assistenza sanitaria universale europea proposta dalla sinistra estrema del partito, quella di Bernie Sanders.La proposta permetterebbe a tutti i cittadini di accedere a Medicare dall'età di 60 anni e creerebbe un nuovo programma federale, chiamato "opzione pubblica", una copertura simile a Medicare che sarebbe una valida alternativa alla copertura privata. Queste sono le prime promesse dell’Amministrazione guidata dall’uomo diventato il Senatore più giovane degli Stati Uniti e il Presidente più anziano.