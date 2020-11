Joe Biden è ufficialmente il Presidente degli Stati Uniti d’America.

Il risultato finale delle elezioni americane, 9 giorni dopo l’election day è di 306 collegi elettorali per Joe Biden contro i 232 per Donald Trump.

Il repubblicano è così il decimo Presidente della storia americana a perdere la rielezione.

Joe Biden ha vinto in Georgia, in Carolina del Nord e in Arizona. I democratici hanno vinto in 5 Stati che Trump aveva guadagnato nel 2016: Pennsilvanya, Arizona, Georgia, Michigan e Wisconsin.

Biden ha avuto 5 milioni in più di Donald Trump.

Le aspirazioni legali dell’ex Presidente sono franate così ieri con la mappa definitiva dei risultati.

Biden è il primo democratico che guadagna in Arizona dal 1996 quando Bill Clinton riuscì ad espugnare lo Stato repubblicano. Prima di lui solo Harry Truman nel 1948.

La Georgia non votava dem da Clinton nel 1992 e principalmente per la divisione dei voti conservatori. Prima di lui la Georgia aveva votato il dem Jimmy Carter nel 1976 e nel 1980 perché era senatore dello Stato. Gli afroamericani, spinti da Stacey Abrams, hanno votato in massa Biden.

La vittoria di Biden in Arizona ha un significato particolare. i democratici l’avevano come obiettivo da una decina d’anni quando attraverso i sindacati e le organizzazioni dei migranti cominciarono a mobilitare una popolazione di messicoamericani. I latini ora sono qui un quarto dell’elettorato dello Stato. Inoltre molti repubblicani, offesi per gli insulti di Trump al senatore John McCain, una vera icona, hanno votato per Biden.

La popolazione latina, i giovani e i cittadini laureati hanno votato per il dem non solo in California ma pure in Nevada e in Colorado.

E adesso Joe Biden è ufficialmente Presidente degli Stati Uniti.