Kemi Badenoch, chi è la nuova leader tory: lady di ferro di origine nigeriana. Rivoluzione UK

Kemi Badenoch, chi la nuova leader tory: la lady di ferro di origine nigeriana e la rivoluzione Uk

Kemi Badenoch è la nuova leader dei conservatori nel Regno Unito. Prima della sua elezione aveva mostrato di avere le idee molto chiare sul progetto chiedendo un ritorno ai valori conservatori fondamentali, sostenendo che il precedente governo "parlava a destra, ma governava a sinistra". L'idea politica della donna di origine nigeriana prevede un ridimensionamento delle prerogative dello Stato, con un governo che fa "meno cose, ma le fa meglio"

La 44enne Kemi Badenoch è stata Segretario di Stato per le imprese e il commercio dal 2023 al 2024 nel governo Sunak e membro del Parlamento per il partito Conservatore dal 2017. Più volte ministro in diversi ruoli. Nel 2016 fu sostenitrice della Brexit nel referendum.

Nel luglio 2022 si è dimessa da ministro e, dopo l'annuncio delle dimissioni di Boris Johnson, si è candidata per la leadership del partito Conservatore. Dopo la sconfitta dei conservatori alle elezioni generali del 2024 e le successive dimissioni del governo Sunak, Badenoch ha lasciato tutti gli incarichi ministeriali. Dopo l'abolizione del suo collegio elettorale, si è candidata per quello di North West Essex, risultando eletta.

Kemi Badenoch nuova leader dei conservatori nel Regno Unito, 'grande onore'

Kemi Badenoch è la nuova leader dei conservatori nel Regno Unito. E' stata scelta con 53.806 voti, battendo Robert Jenrick che si è fermato a 41.388 preferenze. Lo riferisce la Bbc. Badenoch prende il posto di Rishi Sunak, ex inquilino di Downing Street, costretto alle dimissioni dall'ondata Labour del 4 luglio. "E' l'onore più grande essere eletta" alla guida del "partito che mi ha dato così tanto", ha detto Badenoch, l'ex ministra del Commercio di origine nigeriana dopo l'annuncio dei risultati del complesso processo di selezione del nuovo leader Tory culminato in una corsa a due con Jenrick. Con la sfida di rilanciare un partito che ha visto il numero dei parlamentari eletti crollare verticalmente dai 365 delle elezioni del 2019 ai 121 di quattro mesi fa, Badenoch ha detto che la forza politica deve essere onesta sul fatto che "abbiamo commesso errori"

Kemi Badenoch nuova leader dei conservatori - Tajani, 'congratulazioni, bell'esempio di integrazione'

"Congratulazioni a Kemi Badenoch eletta nuova leader dei Conservatori. Una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito. Bell'esempio di integrazione. Come propone lo Ius Italiae. Che non è una proposta di sinistra". Così in un post su X il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Sunak, 'Badenoch sarà leader eccezionale, rinnoverà nostro partito'

"Congratulazioni a Kemi Badenoch, eletta leader dei conservatori. So che sarà una leader eccellente per il nostro grande partito. Rinnoverà il nostro partito, difenderà i valori conservatori e affronterà i Labour. Uniamoci al suo fianco". Così in un post su X l'ex premier del Regno Unito, Rishi Sunak, costretto alle dimissioni dall'ondata Labour del 4 luglio.

Badenoch, congratulazioni di Starmer, 'momento di orgoglio'

"Congratulazioni a Kemi Badenoch, nuova leader del partito conservatore. La prima leader nera di un partito di Westminster è un momento di orgoglio per il nostro Paese. Attendo di lavorare con voi e il vostro partito nell'interesse del popolo britannico". Così in un post su X il premier britannico, Keir Starmer.