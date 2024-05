Guerra in Ucrina, gli Usa annunciano nuovi aiuti militari. Kiev in difficoltà sul fronte settentrionale

Non s'arresta la guerra tra Ucraina e Russia: a poche settimane dalla conferenza di pace in Svizzera (15-16 giugno), l'esercito russo avanza nella regione settentrionale di Kharkiv. Oggi Kiev ha ammesso di essersi ritirata in alcune zone. Intanto, il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita nella capitale, ha annunciato nuovi finanzimaneti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina. Un pacchetto che Kiev potrà utilizzare a sua discrezione contro il nemico russo.

Kiev, gli Usa soccorrono Zelensky: Blinken annuncia 2 mld di aiuti militari. I soldati ucraini si ritirano da Kharkiv

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Kiev, ha annunciato nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina. "Stiamo velocizzando munizioni, veicoli corazzati, missili e difese aeree per portarli in prima linea", ha detto Blinken a Kiev citato dal Guardian, aggiungendo che gli Stati Uniti sono concentrati sull'invio di sistemi missilistici Patriot e altre forme di difesa aerea critica in Ucraina. "L'Ucraina può decidere da sola se colpire il territorio russo con armi americane, ma Washington non ha incoraggiato tali attacchi", ha poi sottolineato Blinken. "Non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine l'Ucraina deve prendere decisioni da sola su come condurre questa guerra", ha detto Blinken. Gli Stati Uniti potrebbero firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza con l'Ucraina entro poche settimane.

Mosca: "Nessun armamento occidentale salverà Zelensky"

Nessun armamento potrà salvare "il regime criminale di Zelensky dal collasso", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Tutto il materiale militare inviato dai Paesi occidentali all'Ucraina "sarà distrutto", ha aggiunto la portavoce, citata dall'agenzia Tass, il giorno dopo una visita a Kiev del segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha promesso la continuazione del sostegno militare all'Ucraina.

Kiev, deputati ucraini pressano Washington per usare armi Usa in Russia

Deputati ucraini sono volati negli Stati Uniti per esercitare pressioni e convincere l'amministrazione Biden a revocare il divieto di utilizzare armi di fabbricazione statunitense per colpire all'interno della Russia. Lo scrive Politico spiegando che un gruppo di parlamentari ucraini è a Washington questa settimana per ottenere l'aiuto del Congresso in merito. Secondo i parlamentari ucraini, per settimane i russi hanno ammassato truppe vicino al confine ucraino di fronte all'incapacità di Kiev di utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti per condurre un attacco preventivo proprio a causa della politica di Washington, che ha condizionato l'invio di armi a lungo raggio in Ucraina al divieto di colpire all'interno del territorio russo. "Il problema principale in questo momento è la politica della Casa Bianca volta a limitare la nostra capacità", ha detto David Arakhamia, presidente del partito ucraino al governo Servitore del Popolo durante la visita a Washington.

"Abbiamo visto i loro militari seduti a uno o due chilometri dal confine interno della Russia e non c'era nulla che potessimo fare al riguardo", ha detto in un'altra intervista Oleksandra Ustinova, capo della commissione parlamentare speciale Ucraina su armi e munizioni. I parlamentari fanno parte di un gruppo più ampio di legislatori ucraini che si incontrano questa settimana con una dozzina di uffici del Congresso per tentare di arruolarli nella loro campagna per convincere la Casa Bianca a cambiare politica. Ma due funzionari statunitensi, interpellati per un commento, hanno confermato che la politica dell'amministrazione Biden non cambia. "L'assistenza è per la difesa e non per operazioni offensive in territorio russo", ha detto uno dei funzionari.

Russia, nelle forze armate entra in servizio il missile balistico Bulava

E' entrato in servizio nelle forze armate russe il missile balistico intercontinentale imbarcato Bulava. Lo ha riferito l'agenzia Tass, citando il capo progettista dell'Istituto di Tecnologia Termica di Mosca, Yuri Solomonov. Secondo la Tass, il missile balistico a combustibile solido ha un'autonomia di volo di oltre 9mila chilometri e può trasportare da 6 a 10 testate con una capacità di 100-150 kilotoni ciascuna. Il vettore a pieno carico pesa circa 37 tonnellate. Il BULAVA era stato testato "con successo" lo scorso novembre, come riferito dal ministero della Difesa russo. Allora era stato lanciato dal sottomarino a propulsione nucleare 'Imperatore Alessandro III' nel Mar Bianco, al largo della costa nordoccidentale, verso la penisola russa della Kamchatka.

Kiev ammette: "Gruppi di fanteria russa sono entrati a Vovchansk"

Gruppi di fanteria russa sono entrati a Vovchansk, nella regione di Kharkiv, dove gli invasori stanno cercando di prendere piede nella parte nord ma i combattimenti continuano. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino Dmytro Lazutkin citato da Rbc-Ucraina. "Il nemico sta cercando di prendere piede nella parte settentrionale della città, provando a entrare con piccoli gruppi di fanteria", ha dichiarato. "In effetti, unità combattenti efficaci si trovano ora vicino a Vovchansk e stanno mantenendo questa direzione. Ma sì, alcuni gruppi di fanteria (russa) sono effettivamente entrati in città", ha aggiunto Lazutkin.

Guerra Ucraina, Kiev si ritira da alcune zone del fronte settentrionale nella regione di Kharkiv

L'esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso. "In alcune zone, vicino a Lukiantsi e Vovchansk, in risposta al fuoco nemico e all'assalto della fanteria, le nostre unità hanno manovrato verso posizioni più favorevoli per salvare la vita dei nostri soldati ed evitare vittime", ha reso noto lo stato maggiore ucraino sui social network.