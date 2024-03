"La moglie di Macron è un uomo", chi è l'astro nascente della dx americana

Candance Owens: la stella nascente dei conservatori Usa contro le femministe e il "Black Lives Matter"

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono sempre più vicine. A sfidarsi sono due big, Donald Trump e Joe Biden con una campagna elettorale che non risparmia nessuno, alimentata anche dai sostenitori di entrambi i candidati, che si lanciano a testa bassa nella mischia. Difatti, proprio nelle ultime ore, ad aggiungere pepe alla corsa alla Casa Bianca è un nome già bene noto ai media statunitensi: l'attivista repubblicana Candace Owens. Il The New Yorker la descrive come “Trentenne, nera, conservatrice, bellissima, zigomi alti e occhi a mandorla”. Insomma un ritratto a tutto tondo della perfetta "donna di Trump."

Candace Owens

I riflettori si sono accesi su di lei dopo che ha messo in circolo la voce che la première dame di Francia (moglie di Macron) sia in realtà un uomo. Secondo quanto riporta Repubblica, il rumor è stato battezzato "Brigitte Gate" a seguito della denuncia da parte di Rudy Reichstadt, direttore dell’organizzazione Conspiracy Watch (che analizza i siti di complotti e disinformazione). La teoria che mette in dubbio la sessualità della moglie di Macron sostiene che le foto familiari di Brigitte Trogneux sono state truccate dall’Intelligenza Artificiale. Brigitte sarebbe un uomo, forse transessuale, e al suo posto nelle vecchie foto verrebbe mostrata, sulle ginocchia materne, Nathalie Farcy, orfana quando la sorella della signora Macron, Maryvonne, venne uccisa in un incidente stradale.

In realtà, questa teoria cospirazionista era già stata propugnata tempo fa dalla destra parigina, e dalla Francia si è poi diffusa negli Stati Uniti, arrivando ad attirare l'attenzione della stessa Candace Owens, che l'ha subito rilanciata, attraverso un dossier francese, in America.

"Trump aderì per anni alla campagna diffamatoria che chiedeva all’ex presidente Obama di pubblicare il certificato di nascita (solo i nati in America possono candidarsi alla Casa Bianca, non i cittadini naturalizzati) e la stessa tecnica è duplicata adesso contro Brigitte Macron, in violazione delle leggi francesi sulla privacy...", scrive Repubblica. Così, seguendo l'esempio del suo idolo Trump, l'attivista repubblicana sta ripercorrendo la stessa strada, prendendo di mira la first lady francese.

This episode is blowing up so I just want to say—After looking into this, I would stake my entire professional reputation on the fact that Brigitte Macron is in fact a man. Any journalist or publication that is trying to dismiss this plausibility is immediately identifiable as… — Candace Owens (@RealCandaceO) March 12, 2024

Un tiro azzardato, ma non insolito per Candace, acclamata in diversi ambiti del movimento America First. Ma chi è l'astro nascente della destra americana? Candace Owens è un’afro-americana di Stamford Connecticut ed è anche tra i pochi afro-americani ad andare così contro corrente. Nel 2018 ha co-creato la Fondazione Blexit, un movimento con sede a Minneapolis nato per incoraggiare la comunità africana degli Usa a lasciare il partito democratico per quello repubblicano. E proprio in tema di personaggi controversi, dietro il logo del movimento Blexit c'è lo zampino di Kanye West, rapper pro-Trump e spesso nel mirino per atti osceni in luoghi pubblici, simpatie per Hitler e milioni di dischi venduti.

Candace Owens

Owens sostiene con veemenza l'idea che la comunità afroamericana sia stata tradita dal Partito Democratico e che dovrebbe disertarlo in massa, ritornando alle sue radici. Promuove valori come la responsabilità genitoriale, l'etica del lavoro e rifiuta la mentalità da vittima proposta da molti leader afroamericani.

Il suo essere una "nera marginalizzata dal patriarcato bianco" è stato molte volte usato da Owens come un'escamotage per legittimare le sue posizioni conservatrici. Tuttavia, le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto quando ha lanciato un'accusa tagliente al movimento Black Lives Matter, definendolo un gruppo di "persone che fingono di essere oppresse solo per attirare attenzioni".

Ma Candace Owens è anche una conduttrice televisiva statunitense, commentatrice politica e attivista conservatrice. È diventata famosa per i suoi innumerevoli commenti espliciti su varie questioni sociali e politiche. Nel 2021 si unisce al The Daily Wire, uno dei principali pilastri dell'ecosistema mediatico conservatore, dove conduce il talk show politico "Candace".

Owens ama provocare e una delle sue dichiarazioni più audaci è che "il femminismo è una truffa". La repubblicana ha denunciato il movimento per la parità di genere come uno strumento manipolato dai democratici per fini politici. Secondo Owens, le femministe moderne si vantano di sostenere tutte le donne, ma la realtà è ben diversa. "Prova a dire a una femminista che non sei femminista e guarda cosa succede, come vieni trattato", ha continuato, puntando il dito contro la mancanza di coerenza nel movimento.

Candace Owens

Tuttavia la donna ha sempre peccato di incoerenza. Appena otto anni fa, lei stessa guidava un'agenzia di marketing di estrema sinistra e criticava apertamente i repubblicani e soprattutto Donald Trump, di cui oggi è grande sostenitrice. La sua posizione politca però cambia dopo la vittoria di Trump, quando Owens decide di lanciare un sito per smascherare gli anonimi persecutori online dei rivali politici.

Questa mossa le valse l'endorsement di alcune figure di spicco della destra, e come lei stessa ha ammesso, "diventai immediatamente di destra". Da allora, Owens ha radunato milioni di seguaci su Twitter, abbracciando fervidamente la causa di Trump. In effetti, la sua metamorfosi non solo rispecchia l'identità politica del suo idolo, ma incarna anche la stessa audacia e spregiudicatezza che caratterizzano la campagna elettorale dell'ex presidente.