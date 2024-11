Guerra Israele, Houthi escono allo scoperto: "Attaccata portaerei americana". Le bombe di Netanyahu sul Libano, 5 morti

Mar Rosso, Houthi: "Attaccata portaerei americana"

I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato la portaerei USS Abraham Lincoln e altri due cacciatorpediniere statunitensi che si stavano preparando per colpire obiettivi del movimento nello Yemen dal Mar Arabico e dal Mar Rosso.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha detto in una dichiarazione che i ribelli hanno lanciato "una serie di missili da crociera e droni" contro la USS Abraham Lincoln "mentre il nemico americano si preparava a condurre operazioni ostili" contro le posizioni degli insorti nello Yemen.

"L'operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi e ha vanificato l'operazione che il nemico americano stava preparando contro il nostro Paese", ha detto il portavoce, aggiungendo che la portaerei si trovava nel Mar Arabico ma non ha fornito dettagli sull'attacco.

Herzog arrivato alla Casa Bianca per incontro con Biden

Il presidente Isaac Herzog è alla Casa Bianca per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I due, scrive il Times of Israel, dovrebbero discutere degli sforzi per porre fine ai combattimenti a Gaza e in Libano, delle tensioni tra Israele e Iran e della scadenza di 30 giorni data dagli Stati Uniti a Israele per affrontare la crisi umanitaria o rischiare un embargo parziale sulle armi. Il termine scade domani.

"Il mio impegno per la difesa di Israele è incrollabile". Lo ha detto Joe Biden al presidente di Israele Isaac Herzog nel loro incontro alla Casa Bianca.

Libano, 5 morti in un nuovo raid israeliano nel sud

Cinque persone sono morte in un raid israeliano contro un villaggio nel sud del Libano. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. In precedenza lo stesso ministero aveva riportato un bilancio di 5 morti in un altro raid a est di Beirut.