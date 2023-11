M;.O.: Hamas ritarda rilascio ostaggi. "Israele viola accordo"

Medio Oriene: Hamas ritarda rilascio ostaggi "Israele viola accordo"

Hamas ha fatto sapere di aver deciso di ritardare la seconda fase del rilascio degli ostaggi fino a quando Israele non si impegnerà a consentire ai camion degli aiuti di entrare nel nord di Gaza.Il gruppo islamico accusa Israele di aver violato i termini dell'accordo raggiunto ."Stiamo ritardando il rilascio del secondo gruppo di prigionieri fino a quando l'occupazione non rispetterà i termini dell'accordo relativo all'ingresso dei camion degli aiuti nel nord della Striscia di Gaza, e a causa del mancato rispetto delle regole concordate per il rilascio dei prigionieri ', hanno riferito in un comunicato le Brigate al Qasan, il braccio armato di Hamas.

Medio Oriente: Idf, riprenderemo offensiva dopo il cessate il fuoco

L'esercito israeliano riprenderà l'offensiva per smantellare Hamas subito dopo il cessate il fuoco. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell'Idf, Herzl Halevi, secondo quanto riporta Haaretz. "Il cessate il fuoco non è avvenuto in questo accordo se non per la pressione esercitata dall'IDF. Non abbiamo intenzione, desiderio o disponibilità a fermare questo sforzo prima di riportare indietro tutti gli ostaggi". "Torneremo - ha aggiunto - per creare un'enorme pressione per riportare indietro il maggior numero di prigionieri il più rapidamente possibile, fino all'ultimo. Abbiamo il dovere di combattere e mettere in pericolo le nostre vite in modo che possano tornare e vivere in sicurezza nelle loro case", ha affermato Halevi.