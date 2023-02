Mosca testa missile Satan con Biden a Kiev: "Il nucleare è un nostro diritto"

Mosca testa il missile balistico "Satan II" mentre Biden è a Kiev, ma fallisce

Ancora missili, questa volta non – per il momento – sull’Ucraina. La Russia avrebbe effettuato senza successo il test di un missile balistico intercontinentale - Sarmat, soprannominato Satan II, proprio mentre il presidente americano Joe Biden stava per arrivare in Ucraina. A riferirlo è la Cnn, citando due funzionari statunitensi.

Una tempistica quantomeno curiosa, anche se la Russia avrebbe notificato in anticipo agli Stati Uniti il lancio attraverso le linee di deconfliction. Un altro funzionario ha affermato che il test non ha rappresentato un rischio per gli Usa e che non può essere considerato un'escalation. Il massiccio Sarmat, che è in grado di essere caricato con diverse testate nucleari, è stato testato in passato con successo; e se anche questa volta il test fosse andato a buon fine, gli americani pensano che Vladimir Putin l'avrebbe annunciato nel discorso sullo stato della nazione. Invece non c'è stato nessun riferimento; diversamente il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la partecipazione al New Start, l'ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia sul controllo degli arsenali atomici.

Test missilistico Satan II, l’ex presidente russo Medvedev: “Difenderci con il nucleare è un nostro diritto”

Nel frattempo è arrivata, sul canale Telegram, la dichiarazione dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev: "Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con ogni arma, comprese quelle nucleari". "La Russia sarà fatta a pezzi se interromperà l'operazione speciale senza vincere. Se gli Stati Uniti smettono di fornire armi al regime di Kiev, la guerra finirà". E ancora: "E' ovvio a tutte le forze ragionevoli che se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora siamo sull'orlo di un conflitto globale".