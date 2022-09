Nord Stream: Svezia, le falle sono quattro. E tre esplosioni nei gasdotti

Nord Stream, guardia costiera svedese: quarta perdita di gas nei gasdotti

La Guardia costiera svedese ha riferito che sono quattro le falle nel gasdotto Nord Stream: due si trovano nella zona economica svedese e due in quella danese.

La guardia costiera svedese non e' stata in grado di spiegare perche' la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona, e' stato spiegato. "La distanza e' qualcosa di soggettivo, ma sono vicine", ha detto Jenny Larsson, funzionario della guardia costiera. L'autorita' non e' stata in grado di confermare le notizie riportate dai media svedesi, secondo le quali la nuova perdita riguarderebbe il gasdotto Nord Stream 2. Finora la Svezia aveva segnalato una perdita sul Nord Stream 1 a Nord-est dell'isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul Nord Stream 2 a sud-est dell'isola e di un'altra a Nord-est sul Nord Stream 1. Le grandi perdite stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il momento impossibile l'ispezione delle strutture.

Gas: Svezia, perdite Nord Stream potrebbero rallentare da domenica

Le perdite di gas dal gasdotto Nord Stream 1 potrebbero rallentare a partire da domenica. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore delle operazioni della Guardia Costiera svedese, Johan Norrman, dopo aver avuto colloqui con alcuni dirigenti del consorzio Nord Stream.