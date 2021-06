UFO, Obama insiste: "Sapere degli alieni farebbe nascere nuove religioni"

Barack Obama torna sul tema degli UFO, dopo che le sue recenti dichiarazioni televisive sul tema hanno fatto molto discutere.

L’ex Presidente USA in un’intervista al New York Times è tornato a commentare i video del Pentagono sugli oggetti volanti non identificati, parlando esplicitamente della possibilità che esistano popolazioni aliene: “Mi augurerei che la consapevolezza dell’esistenza di specie aliene solidificasse l’importanza di ciò che abbiamo in comune tra noi”.

“Tuttavia mi rendo conto che certamente ci sarebbero discussioni, ad esempio sulla necessità di spendere più soldi negli armamenti, per difendere il mondo. Salterebbero fuori nuove religioni. E chissà quali altri temi approderebbero all’ordine del giorno. Siamo molto bravi a sollevare problemi l’uno nei confronti dell’altro”.

Le dichiarazioni dell’ex inquilino della Casa Bianca seguono l’intervista con James Corden, nella quale ha esortato il pubblico a prendere sul serio gli UFO, citando dei video di proprietà del Governo statunitense.