Coronavirus, Trump contro Oms: "Finanziata da Usa ma filocinese"

Il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare l'Organizzazione mondiale della Salute (Oms). "Ha davvero esagerato", si legge in un "tweet" postato sul suo profilo seguito da oltre 76 milioni di persone. "Per qualche ragione, nonostante sia finanziato in gran parte dagli Stati Uniti, e' molto filocinese. Controlleremo attentamente. Fortunatamente - prosegue il messaggio del presidente americano - ho respinto il loro consiglio di tenere aperti i confini con la Cina, qualche tempo fa. Perche' hanno dato una raccomandazione cosi' sbagliata?".