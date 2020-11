Parigi, scontri alla manifestazione contro la legge sulla sicurezza

Scontri tra la polizia ed i manifestazioni (decine di migliaia di persone) che hanno partecipato alla nuova manifestazione a Parigi contro la contro la legge per la sicurezza globale. Una manifestazione che arriva nel mezzo delle polemiche per il pestaggio da parte della polizia al produttore Michel Zecler, per il quale quattro agenti sono stati sospesi.

Secondo Le Figaro la polizia ha esploso dei lacrimogeni contro dei manifestanti vestiti di nero che, presentandosi come attivisti antifa, hanno cercato di innalzare barricate davanti alle forze di sicurezza lanciando oggetti contundenti.

Il disegno di legge, approvato in prima lettura dall'Assemblea Nazionale, prevede in particolare una pena per la diffusione di immagini di agenti delle forze dell'ordine in servizio. In caso di approvazione della nuova legge sulla cosiddetta ''sicurezza globale'', che dovrebbe garantire la protezione della polizia, la pubblicazione di immagini di agenti in servizio ''con l'obiettivo di mettere in pericolo il loro benessere fisico o mentale'' può essere punita con fino a un anno di reclusione e una multa di 45.000 euro. Altrettanto controverso è un articolo che stabilisce che le forze dell'ordine possono portare le proprie armi all'interno di un luogo pubblico anche quando non sono in servizio.

Francia: migliaia manifestanti anche a Lille e Bordeaux

Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Lille e Bordeaux, in Francia, per chiedere il ritiro della legge 'sicurezza globale'. A Lille hanno sfilato diverse centinaia di persone (1400 secondo la prefettura e 4000 secondo gli organizzatori): una folla compatta -studenti, liceali, qualche decina di 'gilet gialli', attivisti di France Insoumise, PCF e movimenti come Attac ed Extinction Rebellion- hanno sfilato in particolare per denunciare l'articolo 24 della proposta di legge, che limita la possibilita' di filmare la polizia in servizio. A Bordeaux si e' trattato della piu' importante manifestazione nella citta' dalla crisi dei 'gilet gialli'.