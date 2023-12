Parigi, trovati morti in casa una madre con i suoi 4 figli. Il padre è in fuga

Parigi, la polizia entra in una casa e scopre l'orrore: cinque cadaveri

Il Natale parigino è stato segnato da una terrificante tragedia familiare, la polizia in un appartamento ha trovato cinque cadaveri, si tratta di una mamma e dei suoi quattro figli e c'è un forte sospetto che ad uccidere tutta la sua famiglia sia stato il padre dei piccoli e marito della donna che ha fatto perdere le sue tracce ed è in fuga. I cinque cadaveri sono stati trovati in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Lo riferisce all'Afp il procuratore locale aggiungendo che è stata aperta un'inchiesta per omicidio. Il procuratore Jean-Baptiste Bladier ha confermato all'Afp il ritrovamento di cinque corpi. Il servizio di polizia giudiziaria di Versailles sta indagando sull'accaduto.

Si tratterebbe dell'ennesimo infanticidio multiplo perpetrato da un padre negli ultimi tre mesi in Ile-de-France, la regione di Parigi. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.