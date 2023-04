Pensioni, rabbia contro Macron. Il presidente francese: "Riforma necessaria"

Pensioni Francia, l'intervento tv di Macron riaccende le proteste

"Nessuno può restare sordo davanti alla rabbia espressa" dai francesi, "soprattutto io". Tuttavia, "questi cambiamenti erano necessari per garantire la pensione a tutti". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione trasmesso dai principali canali televisivi. Un tentativo, forse, per placare le proteste che si susseguono da ormai tre mesi in Francia, a causa della riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni che è stata varata proprio lo scorso sabato.

Macron ha espresso il suo "rammarico" perché la riforma non è stata "accettata" e afferma di aver "sentito la rabbia espressa di fronte a un lavoro che non consente più di vivere bene, di fronte ai prezzi che salgono, alla benzina, alla spesa". Ma ha ribadito che era assolutamente "necessaria per difendere le pensioni di tutti" e non dover "abbassare le pensioni" stesse, "aumentare i contributi" oppure semplicemente "non fare nulla". Per voltare pagina, Macron ha annunciato la creazione di "un nuovo patto della vita sul lavoro" già "dalle prossime settimane, e per questo ha invitato sindacati e imprenditori all'Eliseo da domani per discutere. Un appuntamento, però, che sarà boiocottato dalle parti sociali, le quali avevano chiesto a Macron, fino all'ultimo, di non firmare la promulgazione della legge.