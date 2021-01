Il Pentagono riduce a 2500 le truppe in Afghanistan e Iraq

Il Pentagono riduce le basi militari in Afghanistan e Iraq

Il Pentagono ha annunciato la riduzione delle truppe Usa a 2500 unità sia in Afghanistan sia in Iraq. A renderlo noto è stato il segretario alla Difesa Cristopher Miller. La comunicazione segue la decisione presa dal presidente uscente Trump, alcune settimane fa. Quella che era una delle promesse elettorali di Trump si concretizza, come da previsione, a partire da oggi 15 gennaio, motivata dalla volontà di superare quelle che Trump ha chiamato "guerre senza fine".