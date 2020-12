Regeni, l'Egitto: "Conclusioni Italia errate e illogiche"

La procura egiziana respinge ufficialmente le conclusioni delle indagini della procura di Roma sull'omicidio di Giulio Regeni che hanno portato alla richiesta di processo per quattro agenti egiziani. "La procura ha esaminato le accuse dall'autorita' investigativa italiana a quattro ufficiali e un agente di polizia e ha finito per escludere tutto cio' che era stato loro attribuito. Ed e' emerso che tutti i sospetti presentati dall'autorita' investigativa italiana erano il risultato di conclusioni errate, illogiche e inaccettabili dalle norme penali stabilite a livello internazionale". Lo scrive la procura egiziana in una nota. Per Il Cairo la magistratura romana si e' basata su "fatti e prove errati, che costituivano uno squilibrio nella percezione dei fatti". Per questo il procuratore egiziano ha fermato il procedimento perche' "al momento non e' noto il responsabile del rapimento, della tortura e dell'uccisione di Regeni".