Regno Unito, arrestato ex ministro Tory accusato di stupro

Un parlamentare ed ex ministro dei conservatori britannico è stato arrestato dopo che un ex assistente parlamentare lo ha accusato di stupro. Lo riportano i media britannici. Il Sunday Times non ha svelato l'identità del parlamentare, che avrebbe aggredito la donna e l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale mentre avevano una relazione. Gli agenti hanno arrestato l'uomo, sulla cinquantina, e lo hanno portato in custodia presso una stazione di polizia di Londra. Il parlamentare è stato già rilasciato su cauzione. La polizia metropolitana ha dichiarato che sta indagando su accuse di reati sessuali e aggressioni relative a quattro incidenti avvenuti a Londra, inclusa Westminster, tra luglio 2019 e gennaio. Il Partito conservatore al governo ha dichiarato che prende "tutte le accuse di questa natura in modo estremamente serio" ma che non ha potuto commentare la vicenda perché è sotto indagine.