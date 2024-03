Rivolta dei partigiani russi filo-Kiev. Si schianta aereo militare: 15 morti

Partigiani russi filo-Kiev, preso un villaggio in Russia

Il villaggio russo di Tyotkino è sotto il controllo dei partigiani russi filo-ucraini della Legione "Libertà della Russia". Lo scrive l'Ansa riportando le parole della Legione pubblicate sui social. "L'insediamento di Tyotkino nella regione di Kursk è interamente sotto il controllo delle forze di liberazione russe", si legge, aggiungendo che i militari russi si stanno ritirando. In precedenza, i volontari filo-Kiev avevano reso noto di aver preso il controllo della città di Lozova Rudka, nella regione di Belgorod. Le forze russe sostengono invece di aver respinto gli attacchi dei partigiani nelle due regioni di frontiera.

Russi filo-Kiev, "ignorare il voto, liberiamoci di Putin"

I partigiani russi filo-ucraini del 'Battaglione Siberiano' hanno invitato oggi la popolazione russa a "ignorare le elezioni" nel Paese definendole una "finzione".

Russia: aereo militare si schianta a Ivanovo, 15 vittime

Ma i problemi per Mosca non sono finiti qui. Sarebbero tutti morti i 15 passeggeri dell'aereo da trasporto militare Il-76 che si e' schiantato durante il decollo nella regione di Ivanovo, in Russia. Intorno alle 13 ora di Mosca l'aereo stava decollando quando uno dei suoi motori ha preso fuoco.

La causa dell'incendio non e' stata segnalata, ma per indagare sull'accaduto una commissione del Comando delle Forze Aerospaziali della Federazione Russa e' volata a Ivanovo, ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca.

Un testimone oculare ha detto che l'Il-76 si e' schiantato fuori dal cimitero nel villaggio di Bogorodskoye. A bordo dell'Il-76 c'erano otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri. Una fonte della Tass ha affermato che, secondo i dati preliminari, sono morti tutti. Il governatore della regione di Ivanovo, Stanislav Voskresensky, arrivato sul luogo dell'emergenza, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei piloti deceduti e ha incaricato di fornire tutta l'assistenza necessaria.

Ucraina: attacco droni Kiev su Russia, colpite raffinerie

Un attacco di droni ucraini ha preso di mira il territorio russo provocando esplosioni e incendi in raffinerie di carburante e tagliando le forniture di elettricita'. L'attacco ha colpito e incendiato gli impianti di rifornimento russi nelle regioni di Oryol, a circa 150 chilometri dal confine ucraino, e di Nizhny Novgorod, quasi 1.000 km dal confine ucraino, hanno riferito governatori locali e media. I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno reagito ai 25 droni lanciati dall'Ucraina su diverse regioni russe, ha riferito RIA Novosti.