Russia, i voli dai balconi dei magnati anti-Putin. Antov trovato senza vita

Russia, Antov e la perdita dell'amico: due morti nello stesso albergo

Ennesimo "suicidio" apparentemente inspiegabile di un magnate russo. Questa volta a perdere la vita dopo un volo dal balcone di un hotel in India è stato Pavel Antov, un ricco imprenditore e deputato del partito di Putin, lo hanno trovato in una pozza di sangue il giorno di Natale. Due giorni prima era morto un suo amico nello stesso albergo. Nella lista delle morti misteriose - si legge sul Corriere della Sera - adesso è entrato anche il 65enne Antov, soprannominato il "re dei salumi" per il grande successo della sua azienda di carni. La scorsa estate aveva pubblicamente definito "terroristici" gli attacchi sull’Ucraina, salvo poi fare marcia indietro e dichiarare fiducia assoluta nel signore di Mosca. A settembre un altro episodio analogo ai molti altri avvenuti nel 2022 dopo lo scoppio della guerra, era caduto dal sesto piano di un ospedale di Mosca il presidente del Consiglio di amministrazione di Lukoil, gigante petrolifero: Ravil Maganov aveva 67 anni.

Gioviale e iperattivo, - prosegue il Corriere - Antov amava molto viaggiare e si trovava in India con quattro amici per celebrare il suo 65esimo compleanno. Poche, rarefatte notizie sono arrivate dall’Orissa, Stato di 43 milioni di abitanti affacciato sul Golfo del Bengala. La guida che accompagnava i russi avrebbe scoperto Antov a terra in una pozza di sangue, sotto la sua finestra. Due giorni prima, il gruppo aveva già perso Vladimir Budanov, amico (non si sa quanto stretto) di Antov, ritrovato morto nella sua stanza d’albergo. Secondo gli inquirenti indiani citati dal canale Ndtv, l’industriale di Vladimir potrebbe essersi gettato nel vuoto perché sconvolto dalla scomparsa dell’amico.