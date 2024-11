Medio Oriente, si riaccende il fronte della guerra in Siria: i ribelli jihadisti entrano ad Aleppo

Si riaccende il fronte della guerra in Siria

La guerra in Siria è tornata a intensificarsi. Dopo essere stato un fronte secondario nel conflitto tra Israele e le milizie sciite sostenute dall'Iran, da tre giorni si registrano violenti scontri tra i ribelli e le forze governative nel nord-ovest del Paese. Jihadisti e mercenari filo-turchi sono entrati ad Aleppo, dove hanno fatto esplodere due autobombe alla periferia occidentale della città, aumentando la tensione interna. Nei primi tre giorni di combattimenti, che si sono concentrati su più linee del fronte nelle campagne di Idlib e Aleppo, almeno 242 persone sono rimaste uccise. Mercoledì, il gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham e le sue fazioni alleate hanno lanciato un attacco contro le aree sotto il controllo del governo di Assad, scatenando i "combattimenti più violenti dal 2020". Sono seguiti raid russi e siriani su Idlib, la roccaforte jihadista nel Paese.



L'offensiva dei ribelli siriani su Aleppo Gli insorti si stavano avvicinando alla città da giorni e avevano conquistato diversi centri e villaggi lungo il percorso. Un comandante degli insorti ha diffuso un messaggio sui social, in cui invita i residenti della città a collaborare con le forze in avanzata.

Secondo l'Onu, oltre 14mila persone sono state costrette abbandonare le proprie case. "Sono allarmato dal peggioramento della situazione in Siria e dalle conseguenze sulla vita dei civili. Abbiamo ricevuto notizie di bambini con ferite multiple da schegge a causa degli attacchi", ha detto il vice coordinatore regionale dell'Onu per gli Aiuti umanitari in Siria, David Carden.

Russia: "L'offensiva filo-turca minaccia la sovranità della Siria"

Secondo la Russia, l'offensiva dei miliziani filo-turchi nel nord-ovest della Siria è "una minaccia alla sovranità" del Paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito la posizione di Mosca "a favore di un ristabilimento dell'ordine" nella regione. "Vogliamo che le autorità siriane ristabiliscano l'ordine in quest'area, che ristabiliscano l'ordine costituzionale il più presto possibile".

Gli aerei russi e siriani hanno effettuato intensi raid sulla città di Idlib e sulla sua regione, l'ultima roccaforte dei jihadisti e dei ribelli nel nord-ovest della Siria. "Gli aerei russi e siriani hanno effettuato 23 raid sulla regione di Idlib", ha dichiarato l'Osservatorio siriano.

L'Iran: "L'offensiva è un piano di Israele e Usa"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha denunciato i recenti attacchi dei ribelli in Siria come "un piano sionista-statunitense in seguito alla sconfitta del regime sionista in Libano e Palestina".