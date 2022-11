Donald Trump come Cetto La Qualunque: l'attacco trash al rivale Ron DeSantis

Elezioni USA 2024: Trump minaccia DeSantis

Donald Trump non usa mezze parole per sfidare Ron DeSantis, probabile candidato democratico alle elezioni USA del 2024. Anzi, l’ex presidente americano utilizza toni che sembrano davvero presi da una gag di Cetto La Qualunque. In comune con il famoso personaggio di Antonio Albanese c’è anche il nome dell’avversario, DeSantis. Se Cetto inveiva contro il suo competitor dandogli del “Caino e vastasu”, Trump non è stato da meno.

Dopo la conferma di DeSantis a governatore della Florida, “The Donald” lo ha apertamente minacciato: "Penso che se si candidasse potrebbe farsi molto male. Penso che alla base non piacerebbe, non credo che sarebbe un bene per il partito".

Trump ha poi aggiunto di essere pronto a rivelare ai giornalisti delle "cose che non sarebbero molto lusinghiere" su DeSantis. “So più cose su di lui di chiunque altro, a parte forse sua moglie”, ha rincarato la dose il tycoon. Insomma, ancora una volta la realtà supera la fantasia, soprattutto in politica.



Al culmine della tensione, Cetto La Qualunque gridava: “DeSantis, io non ti sputo perché ti profumo, non ti piscio perché ti lavo, non ti cago perché ti inciprio”. Trump non è ancora arrivato a questo, ma poco ci manca.