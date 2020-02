Trump contro l'Oscar al film sudcoreano Parasite: "Torniamo a Via col Vento"

Trump critica l'Oscar al film Parasite, "ridateci Via col vento"

Il presidente Donald Trump contesta, durante un comizio elettorale a Colorado Spring, che l'Oscar per il miglior film sia andato al sudcoreano "Parasite", lamentando i problemi commerciali che gli Usa hanno con Seul. "Potete per favore ridarci 'Via col vento'?", ha ironizzato il presidente.

Arriva inoltre una critica diretta a Brad Pitt cheche aveva palesato il suo disappunto sul mancato impeachment: "E' un saputello!" ha detto infatti Trump.

Trump, distributori'Parasite': "Non gradisce? Ovvio non sa leggere"

Dura risposta di Neon, casa di distribuzione del film sudcoreano "Parasite" vincitore dell'Oscar come miglior film, agli attacchi del presidente Donald Trump. "Comprensibile, non sa leggere", ha twittato Neon. Durante un comizio elettorale a Colorado Springs Trump aveva contestato che la statuetta più ambita di Hollywood fosse andata ad un film sudcoreano in lingua originale.

Trump, i dem rispondono: "Odia Parasite perchè richiede due ore di lettura dei sottotitoli"

Non mancano i commenti degli avversari democratici di Donald Trump che scherniscono il presidente americano: "Il film Parasite è un film straniero su come gli ultraricchi siano ignari dei sacrifici della classe lavoratrice, e richiede due ore di lettura dei sottotitoli. Ecco perchè Trump lo odia!"