Trump, nuove accuse di molestie. L'ex modella Derris: "La sua lingua in gola"

Una nuova accusa di molestie nei confronti di Donald Trump. È l’esclusiva di The Guardian che riporta la testimonianza di un'ex modella: si tratta di Amy Dorris. Il suo racconto è datato, si parla del 1997, il contesto dell’aggressione sessuale è il torneo di tennis degli US Open di quell’anno. La donna oggi dice di sentirsi ancora "violata". “Trump mi ha avvicinata fuori dal bagno nel suo box VIP al torneo di New York il 5 settembre 1997”, racconta Dorris che all'epoca aveva 24 anni.

“Mi ha semplicemente infilato la lingua in gola e io ho cercato di spingerlo via – spiega l’ex modella - la sua presa è diventata stretta e le sue mani erano molto brancolanti su tutto il mio sedere, i miei seni, la mia schiena, tutto”. "Non so come lo chiami quando metti la lingua in gola a qualcuno. Ma l'ho spinto fuori con i denti. Lo stavo spingendo. E penso di avergli fatto male alla lingua”, ha continuato.

Tramite i suoi avvocati, Trump ha negato nei termini più forti possibili di aver mai molestato, abusato o comportato in modo improprio nei confronti di Dorris. Dorris, che vive in Florida, ha fornito al Guardian le prove a sostegno del suo racconto dei suoi incontri con Trump, compreso il suo biglietto per gli US Open e sei foto che la mostrano con il magnate immobiliare per diversi giorni a New York. Trump aveva 51 anni all'epoca ed era sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples.

'Hail, gallant woman': Amy Dorris praised for coming forward with Trump assault allegation https://t.co/SOa8AemLkd — The Guardian (@guardian) September 18, 2020

Amy Dorris ora ha 48 anni e madre di due figlie gemelle, ha detto di aver preso in considerazione l'idea di parlare pubblicamente dell'incidente nel 2016, quando diverse donne hanno reso pubbliche accuse simili contro l'allora candidato repubblicano alla presidenza. Ma ha deciso di non farsi avanti, in parte perché pensava che così facendo avrebbe potuto danneggiare la sua famiglia.