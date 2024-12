Cnn, Xi non parteciperà all'insediamento di Trump. Il grande rifiuto del presidente cinese

Xi Jinping ha rifiutato, la stretta di mano con Trump alla Casa Bianca non ci sarà

Xi Jinping avrebbe rifiutato l'invito di Donald Trump di prendere parte alla cerimonia ufficiale di insediamento alla Casa Bianca del tycoon fissata per il prossimo 20 gennaio. L'invito, partito personalmente dal presidente eletto verso Xi, sarebbe stato preso in considerazione dal presidente cinese ma la decisione è stata quella di rifiutare. Forse sarà una delegazione di alti funzionari cinesi a partecipare all'insediamento del presidente eletto Donald Trump al posto del presidente Xi Jinping. Questo è quanto riferiscono due fonti a conoscenza della questione citate dalla Cnn. Alla domanda su Fox News se Xi accetterà l'invito, Karoline Leavitt, indicata come futura portavoce di Trump alla Casa Bianca, ha detto che la sua presenza è ancora "da definire".

Intanto Trump, sempre secondo quanto riporta Cnn, riceverà domenica a cena a Mar-a-Lago Akie Abe, vedova del premier giapponese assassinato Shinzo Abe. Ma la cerimonia alla Casa Bianca per il ritorno di Trump, con o senza Xi, sarà organizzata in grande stile. Visti anche i milioni che stanno investendo per l'evento diversi miliardari come Zuckerberg, il patron di Meta e Jeff Bezos, proprietario di Amazon. Dopo l'annuncio di Zuckerberg sulla donazione di 1 milione di dollari per l'insediamento di Trump, ecco che anche Bezos si è subito accodato, annunciando che donerà la stessa cifra. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. Bezos incontrerà il presidente eletto degli Usa la prossima settimana a Mar-a-Lago, secondo quanto annunciato dallo stesso Trump il 12 dicembre a Wall Street.