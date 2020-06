Trump,un pericolo per la Costituzione conferma l’ex Segretario della Difesa

‘E’ il primo Presidente nella mia vita che non cerca di unire il Paese e nemmeno prova, anzi cerca di dividerlo’ è questa la pesante accusa dell’ex Segretario alla Difesa Jim Mattis contro Donald Trump.

Una dichiarazione al vetriolo quella pubblicata dalla rivista Atlantic.

Il 69enne generale in pensione ha accusato il Presidente di abuso di autorità per aver voluto ricorrere all’Esercito. ‘ E’ stato un abuso di autorità-ha detto Mattis-ricorrere all’Esercito per placare le proteste antirazzismo e soprattutto per disperdere una manifestazione pacifica che si stava svolgendo di fronte alla Casa Bianca’.

Non è la prima volta che il Generale, in pensione dal 2018, entra in collisione con l’operato del tycoon. Infatti poco prima di chiudere con il suo incarico due anni fa si dimise in anticipo per idee diverse sul ritiro delle truppe americane in Siria.

Mattis è convinto che il Presidente, proprio per questa abitudine divisiva, sia un pericolo per la Costituzione.

La dichiarazione è seguita all’annuncio del Segretario della Difesa in carica. Mark Esper, che, con toni meno pesanti, consigliava la stessa cosa a Trump e cioè di evitare di usare l’Esercito primo per non alimentare la spirale di violenza antirazzista e secondo perchè non esisteva un motivo di pericolo nazionale.

Mattis ha concluso il suo duro attacco a Trump dicendosi’ costernato e arrabbiato per la risposta della Casa Bianca, soprattutto nel caso di Washington ‘militarizzare la risposta stabilisce un falso conflitto tra la società civile e i militari’.

