Ucraina, devastante attacco russo. Zelensky: "110 missili. Almeno 26 morti"

Zelensky: "La città di Avdiivka è la più difficile sul fronte"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere di aver visitato la città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, che è sotto costante attacco delle forze russe. "Questa è una delle zone più difficili della linea del fronte", ha scritto Zelensky su Telegram, aggiungendo che l'Ucraina è "sopravvissuta" nel 2023 grazie ai soldati in servizio sul fronte.

"L'Europa aiuti Kiev": le parole di Borrell

"L'Ue resta impegnata nel 2024 a fornire ulteriori attrezzature militari per sostenere l'Ucraina nella resistenza all'invasione russa". Lo scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, dopo un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "La lotta dell'Ucraina per la libertà contro la tirannia è una lotta condivisa", sottolinea Borrell, definendo "barbari" i nuovi attacchi compiuti oggi dalla Russia.

Ucraina, è salito a 26 morti il bilancio delle vittime dei raid aerei russi

Sale a 26 morti il bilancio delle vittime dell'ultima ondata di raid aerei russi in Ucraina, la peggiore dall'inizio della guerra. Lo scrive su Telegram Rbc Ucraina, citando il vicegovernatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba. Sono state colpite diverse città in tutto il Paese, fra cui la capitale Kiev, Leopoli, Odessa, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia. Fra gli edifici danneggiati negli attacchi ci sono una clinica ostetrica, condomini e scuole.

Polonia: "Un missile russo è entrato e uscito dallo spazio aereo"

"Tutto indica che un missile russo è entrato nello spazio aereo della Polonia. Lo abbiamo individuato con il radar. Poi ne è uscito" immediatamente in direzione dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'esercito polacco, generale Wieslaw Kukula. In mattinata il Comando operativo delle forze armate polacche aveva parlato di un "oggetto aereo non identificato" entrato dal confine ucraino. Alle prime ore di stamani la Russia ha lanciato un massiccio attacco di missili e droni contro l'Ucraina.

Ministero della Difesa russo: "Tutti gli obiettivi sono stati colpiti"

"Tutti gli obiettivi sono stati colpiti" negli attacchi russi in Ucraina questa settimana, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. E ha aggiunto che la Russia ha effettuato più di 50 attacchi, tra cui uno "più ampio" in Ucraina tra il 23 e il 29 dicembre contro siti di infrastrutture militari, depositi di munizioni e luoghi in cui erano schierati soldati ucraini e mercenari stranieri.

Kiev, pesante attacco russo, ci serve più sostegno

"Massiccio attacco terroristico, i razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore". Lo ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak dopo la pesante ondata di attacchi russi nella notte su moltre città ucraine, compresa la capitale Kiev.

Zelensky, '110 missili russi sull'Ucraina, risponderemo'

"Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, causando morti e feriti", nel massiccio attacco russo di stanotte. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che "oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505". "Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà", aggiunge.

Kiev, 'almeno 18 morti nell'attacco russo, 108 i feriti'

Il ministro degli Interni ucraino ha reso noto che nell'attacco russo di questa mattina in cui sono stati lanciati 158 tra missili e droni su diverse regioni del Paese sono rimaste uccise almeno 18 persone e 108 sono state ferite. Nei video diffusi dalle autorità si vedono i soccorritori che cercano di estrarre le persone intrappolate tra le macerie.

Russia, oppositrice vicina a Navalny condannata a 9 anni

Ksenia Fadeyeva, ex consigliera comunale vicina all'oppositore russo Alexei Navalny, è stata condannata a 9 anni di carcere a Tomsk, in Siberia, con l'accusa di aver "creato un'organizzazione estremista". Lo hanno reso noto i suoi sostenitori su Telegram, assicurando che la difesa "farà ovviamente appello contro questa decisione". Ksenia Fadeyeva, 31 anni, il cui processo è iniziato ad agosto, aveva guidato il team di Navalny nella città di Tomsk dove Navalny è stato avvelenato nel 2020 durante una visita di sostegno pre-elettorale ai suoi collaboratori locali.