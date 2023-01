Ucraina, esplosioni vicino a centrale nucleare. Biden valuta viaggio in Europa

Guerra Russia Ucraina, la Polonia invia altri 60 carri armati a Kiev

Il premier ucraino Zelensky torna a chiedere nuove armi e nuove sanzioni ai partner occidentali contro la Russia, dopo l’attacco missilistico di ieri su Kiev. Immediata la risposta della Polonia che invierà altri 60 carri armati, oltre ai Leopard.

"Esiste la possibilità concreta che le fonti militari russe stiano deliberatamente diffondendo informazioni errate nel tentativo di far credere che l'operazione russa stia mantenendo lo slancio”, scrive in un report l’intelligence britannica. "Negli ultimi sei giorni, i commentatori russi online hanno affermato che le forze russe hanno compiuto progressi significativi, sfondando le difese ucraine in due aree: nell'Oblast di Zaporizhzhia, vicino a Orikiv, e a 100 km a est, nell'Oblast di Donetsk, vicino a Vuhledar", si legge nel report, "le unità russe hanno probabilmente condotto attacchi locali di sondaggio nei pressi di Orikiv e Vuhledar, ma è altamente improbabile che la Russia abbia effettivamente compiuto progressi sostanziali".

L'area intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi da marzo dell'anno scorso, ha registrato ancora una volta numerose esplosioni. Lo riferisce l'Aiea, ricordando che quasi quotidianamente negli ultimi giorni e settimane, il team per la sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica presso la centrale ha segnalato eventi di questo tipo al quartier generale di Vienna. Si tratta di attivita' militari nelle vicinanze della struttura situata in prima linea nel conflitto, ha avvertito il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. Alcune esplosioni sembrano verificarsi a una certa distanza dalla piu' grande centrale nucleare d'Europa, mentre altre sembrano essere molto piu' vicine alla struttura. Mercoledi' intorno alle 10 del mattino si sono udite otto forti esplosioni che hanno fatto vibrare le finestre degli uffici dellimpianto. Altre esplosioni sono state segnalate giovedi'.

Ma Kiev deve far fronte anche alla crisi alimentare, perché le esportazioni di grano calano al minimo storico, secondo quanto riportato dal Kiev Independent, rilanciando le parole del ministero dell'Agricoltura ucraino. Il presidente americano Joe Biden sta prendendo in considerazione un viaggio in Europa il mese prossimo in concomitanza con il primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo riporta la Nbc citando tre fonti informate. Sarebbero allo studio più località fra cui la Polonia. L'obiettivo - del viaggio spiegano le fonti - sarebbe quello di riaffermare la solidarietà degli Stati Uniti con il popolo ucraino mentre il conflitto entra in una nuova fase.