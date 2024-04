Ucraina, telefonata Zelensky-Biden: accordo per i missili a corto raggio

Guerra Ucraina, accordo Zelensky-Biden per missili a corto raggio, Senato Usa vota aiuti Kiev

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 790. Anche quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni su Odessa. Biden ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky durante il quale gli ha promesso "nuovi aiuti militari importanti". Il presidente ucraino ha quindi precisato che nel colloquio è stato concordata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms. Intanto un raid russo ha colpito e fatto crollare parte della torre della televisione nella città ucraina di Kharkiv. La Polonia, ha affermato il presidente Duda, è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Il premier ungherese Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina".

Attacco russo su Odessa, il bilancio sale a nove feriti: tra loro 4 bimbi

Almeno nove persone sono rimaste ferite nella notte in un attacco russo su Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo hanno reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, e le Forze di difesa Sud, secondo quanto riportato da Rbk-Ucraina. Tra i feriti ci sarebbero anche quattro bambini e due di loro sarebbero neonati, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Droni russi attaccano Odessa, sette feriti

Droni russi hanno colpito stanotte una zona residenziale della città ucraina meridionale di Odessa ferendo sette persone, tra cui due bambini: lo riportano i media locali, citando le forze di difesa di Kiev.

Zelensky: "Con Biden concordata fornitura di missili Atacms"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Joe Biden hanno concordato nella telefonata di stasera la fornitura dei missili balistici a corto raggio Atacms. Lo annucia Zelensky nel discorso serale. Lo riporta Rbc Ukraine. "Il risultato di oggi è che gli accordi sugli Atacms per l'Ucraina sono tutti rispettati. Grazie, signor Presidente! Grazie, Congresso! Grazie, America", ha detto il leader ucraino. Gli Atacms sono in grado di distruggere obiettivi a una distanza massima di 300 chilometri e le forze armate possono lanciarli con l'aiuto dei lanciarazzi Himars.