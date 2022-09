Ucraina, Zelensky caccia i russi. Spenta la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Liberati circa 2mila chilometri quadrati"

"Continua l'avanzata del nostro esercito in diverse direzioni. A oggi sono stati liberati circa 2mila chilometri del nostro territorio grazie alle azioni intraprese da inizio settembre". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio postato sul suo profilo Telegram.

Guerra Russia-Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata completamente spenta

Intanto la centrale nucleare di Zaporizhzhia e' stata completamente spenta per motivi di sicurezza con l'arresto dell'ultimo reattore rimasto in attivita'. Lo rende noto l'operatore ucraino per l'energia nucleare, Energoatom.

Si tratta del sesto reattore nucleare, l'unico ancora in funzione. "Sono in corso le procedure per il suo raffreddamento", spiega Energoatom. Questa decisione e' stata presa a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all'impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell'agenzia dell'Onu per l'energia atomica.

Guerra Russia-Ucraina, Kiev: in corso liberazione distretti Kupiansk e Izyum

"E' in corso la liberazione di villaggi nei distretti di Kupiansk e Izyum, nella regione di Kharkiv": lo ha affermato lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra, arrivata al duecentesimo giorno. "Le nostre forze sono entrate a Kupiansk", ha aggiunto l'esercito di Kiev.