Ue: le app di tracciamento per Covid-19 dei vari paesi comunicheranno tra loro

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno concordato una serie di specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra App nazionali di tracciamento dei contatti sulla base di un'architettura decentralizzata. Lo ha annunciato la Commissione in un comunicato.

L'accordo riguarda la vasta maggioranza delle App di tracciamento decentralizzate già lanciate o in procinto di esserlo nell'Ue. Non ci sarà bisogno di scaricare applicazioni di tracciamento Covid-19 di altri Stati membri: la App del proprio paese di residenza ora dovrebbe funzionare senza interruzioni quando gli utenti viaggiano in altri Stati membri dell'Ue. Per il momento il sistema tuttavia funzionerà solo per le App decentralizzate (tra cui "Immuni" in Italia) e non per quelle centralizzate (tra cui "Stop Covid" in Francia).

Sulla base delle specifiche tecniche concordate dagli Stati membri, la Commissione istituirà nel corso delle prossime settimane un servizio di gateway, ossia un'interfaccia per la ricezione e la trasmissione delle informazioni pertinenti inviate dalle App di tracciamento dei contatti e dai server nazionali. I dati sulla prossimità degli utenti, scambiati attraverso Bluetooth, saranno criptati per impedire l'identificazione di una singola persona. Inoltre, non sarà usato alcun sistema di geolocalizzazione.

"Nel momento in cui ci avviciniamo alla stagione turistica, è importante assicurare che gli europei possano usare l'App del loro stesso paese dovunque viaggino nell'Ue", ha detto il commissario al mercato Interno, Thierry Breton: "le App di tracciamento dei contatti possono essere utili per limitare la diffusione del coronavirus, in particolare come parte delle strategie nazionale per revocare le misure di confinamento".

Al momento i paesi che hanno lanciato App decentralizzate sono Austria, Repubblica ceca, Italia, Lettonia, Germania e Polonia. Gli Stati membri che intendono lanciare App decentralizzate nelle prossime settimane sono Estonia, Irlanda, Finlandia, Olanda, Lituania, Malta, Cipro, Croazia, Portogallo, Spagna e Danimarca. I paesi che hanno scelto App centralizzate, invece, sono Francia e Ungheria. Per contro, Bulgaria, Grecia e Romania non hanno ancora deciso quale tipo di architettura sceglieranno tra decentralizzata e centralizzata. Infine, Slovacchia, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Slovenia hanno App Covid, ma non che non prevedono almeno per ora il tracciamento dei contatti.