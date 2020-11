Usa 2020, ballottaggio decisivo in Georgia per la maggioranza in Senato

Il senatore repubblicano David Perdue e lo sfidante democratico Jon Ossoff si contenderanno il seggio senatoriale della Georgia nel ballottaggio del 5 gennaio, dopo che nessuno dei due è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta nel voto del 3 novembre. Il loro ballottaggio e l'elezione suppletiva per l'altro seggio senatoriale dello stato decideranno chi, tra Repubblicani e Democratici, controllerà il nuovo Senato. Perdue ha ottenuto il 49,8% dei voti, a fronte del 47,9% di Ossoff.

PELOSI SI CANDIDA PER NUOVO MANDATO COME SPEAKER DELLA CAMERA

In una lettera inviata ai deputati democratici, Nancy Pelosi ha presentato formalmente la sua candidatura per la rielezione a speaker della Camera dei Rappresentanti per altri due anni. Nonostante i Democratici abbiano mantenuto la maggioranza nella Camera, il loro margine si è eroso e al momento i Repubblicani hanno strappato loro almeno cinque seggi. Pelosi divenne nel 2007 la prima donna a detenere la carica di speaker, mantenendo il mandato fino al 2011. Nel 2019 è stata eletta per un terzo mandato. I Democratici avvieranno formalmente il processo di elezione dei loro nuovi leader al Congresso il 18 novembre. Al momento, Pelosi non sembra avere avversari.