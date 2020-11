Usa 2020, Biden in anticipo su Trump: "Non può dire che ha vinto"

"Siamo sulla strada per vincere le elezioni": così il candidato dem Joe Biden nel primo discorso della notte elettorale. "Ci vorrà tempo e dovremo essere pazienti. Siamo molto positivi e fiduciosi. Abbiamo vinto in Arizona e Minnesota e probabilmente in Georgia".

Poi un avvertimento a Trump, quasi in anticipo rispetto a quanto potrebbe dichiarare il presidente uscente. "Non è compito mio o di Trump, è il popolo a decidere chi ha vinto le elezioni". "Ci vorrà tempo ma vinceremo anche in Pennsylvania": se n'è detto certo, il candidato democratico joe Biden, incitando alla pazienza e dicendosi certo di vincere anche le elezioni americane. "Sono ottimista e sono grato ai sostenitori. Mia nonna mi diceva 'mantieni la fede' e io lo dico a voi, mantenete la fede perché vinceremo", ha concluso.