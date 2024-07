Usa 2024, il vice di Trump e le accuse a Harris: ecco perchè hanno stufato le polemiche sulla superiorità di chi fa figli

Hanno stufato le polemiche sulla superiorità di chi fa figli (a proposito delle dichiarazioni del vice di Trump). Il commento

Sta girando un’intervista di qualche anno fa a JD Vance, il vice scelto da Trump, nella quale attaccava Kamala Harris e tutte le donne americane senza figli. In particolare descriveva la vice presidente e tutte le donne che non sono madri come “un gruppo di gattare, che sono infelici nella propria vita” e che “vogliono rendere il resto del Paese altrettanto infelice” e inoltre che “non hanno realmente un interesse diretto” nel costruirne il futuro.

Non se ne può più di queste polemiche che suonano semplicemente stupide. Basterebbe fare una pernacchia a Vance e mandarlo a quel paese per una tale sciocchezza. Diciamolo ancora una volta, nessuno ha la superiorità morale per sancire che fare figli sia il salvacondotto della felicità, se ne facciano una ragione i seguaci di Pence e i suoi amici italici se molti gongolano quando vendono figli altrui piangere perché non solo i loro. Forse fare figli forse proietta al futuro, ma spesso distrugge il presente. Cosa c’è poi di più ipocrita che nel proclamare uno stato che non esiste (il futuro) idilliaco e nello sbeffeggiare uno stato del presente che è l’unica realtà che esiste per davvero?

A questo aggiungiamo che molti fra coloro che straparlano a favore del fare figli sono gli stessi che vogliono limitare il diritto di abortire e considerano criminali coloro che sono a favore dell’aborto. Quindi fate figli, due, tre, quattro, tenetevi anche quelli che non desiderate, ma non rompete l’anima a coloro che hanno scelto di non avere figli o che hanno scelto di abortire, chiamateli criminali, egoisti, vanitosi, ma in fondo hanno scelto di praticare l’unico valore autentico e non trattabile di vivere come gli pare senza pargoli intorno. Pensino Vance e i suoi seguaci nostrani a fare politiche per rendere meno gravosa la vita di chi li ha i figli ma non si intromettano in questioni al di sopra della loro intelligenza.