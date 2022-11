Usa, elezioni Midterm: repubblicani in vantaggio, ma al Senato è testa a testa

Usa, elezioni Midterm: DeSantis insidia Trump per il 2024

Sono ancora in corso gli spogli delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Il segnale che arriva dagli americani non è netto, i repubblicani vanno verso la conquista del Congresso, ma al Senato è testa a testa. Più netto il successo dei trumpiani alla Camera dove la maggioranza assoluta dei seggi è vicina. Per ora sono stati assegnati 173 scranni ai repubblicani e 126 ai democratici. La maggioranza si ottiene a quota 218, ma salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe sfuggire ai trumpiani. Più complessa la situazione al Senato, dove si registra un vero testa a testa. Parità al momento, 46-46, la maggioranza è fissata a quota 50. In caso di parità prevarrebbero i dem, grazie al voto della vicepresidente Kamala Harris.

Trump nel frattempo ha dato appuntamento a Mar-a-Lago per il 15 novembre per "un grandissimo annuncio", che prelude alla sua terza corsa per la Casa Bianca. Biden ha parlato di "Forze cupe". Tsunami rosso in Florida: DeSantis rieletto governatore. Trump lo avverte: "Evita Il 2024, so cose di te poco lusinghiere". I candidati repubblicani hanno prevalso nella corsa al Senato in South Carolina, Oklahoma, Florida, Alabama, Indiana, Arkansas e Kentucky, mentre i democratici si sono imposti in Vermont, Illinois, Connecticut e Maryland. In Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Ohio e New Hampshire, tutti considerati stati chiave, non è ancora possibile dichiarare un vincitore.