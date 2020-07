Usa, falsi studenti cinesi nelle università per attività di spionaggio

La ricercatrice cinese Juan Tang, che era rimasta a San Francisco difesa dall’immunità del Consolato cinese, è ora detenuta nel stesso consolato e si presenterà di fronte al Tribunale della California.

L’FBI ha scoperto che la biologa aveva mentito per ottenere il suo visto e pure nel dichiarare di non aver servito nell’esercito cinese. Gli investigatori invece hanno provato la sua relazione con l’Università di Medicina Militare della Forza Aerea cinese.

Il Consolato cinese ha pure negato che Juan Tang fosse una funzionaria consolare e nemmeno che godesse di immunità diplomatica. L’FBI ha distribuito foto della ricercatrice, specialista in trattamenti contro il cancro, in uniforme militare.

Gli investigatori hanno scoperto almeno altri due professori universitari arrivati in America con identità false per ottenere visti e fermarsi nelle università statunitensi in California, di San Francisco e Duke.

Così come i due hackers studenti cinesi ricercati una settimana fa l’FBI è convinta che anche la dottoressa Tang possa far parte di una rete di spionaggio posizionata in USA per rubare proprietà intellettuali e informazioni sanitarie sul vaccino contro il Coronavirus.

L'interrogatorio della ricercatrice cinese viene in un momento di estrema tensione nei rapporti tra Cina e Stati Uniti.

Una tensione tale da far chiudere il Consolato cinese a Houston in Texas e 24 ore dopo il Consolato americano a Chengdu con accuse analoghe, quelle che i funzionari di entrambi i Paesi avrebbero interferito nella vita politica del Paese.

Ultimo dei dispetti o inizio di una guerra più profonda e meno fredda di quella di adesso?

