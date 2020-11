Usa, il Papa chiama Biden: "Lavoriamo insieme su clima e migranti"

Papa Francesco ha offerto "le sue benedizioni e congratulazioni" al presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riporta in una dichiarazione lo staff di Biden. "Il presidente eletto ha ringraziato Sua Santita' per aver offerto benedizioni e congratulazioni e ha evidenziato il suo apprezzamento per la leadership di Sua Santita' nel promuovere la pace, la riconciliazione e i legami comuni dell'umanita' in tutto il mondo", secondo quanto ricostruito dall'ufficio di Biden. Biden ha espresso inoltre il suo "desiderio di lavorare insieme sulla base di una convinzione condivisa nella dignita' e nell'uguaglianza di tutta l'umanita' su questioni come la cura degli emarginati e dei poveri, affrontare la crisi del cambiamento climatico e accogliere e integrare immigrati e rifugiati nelle nostre comunita'".