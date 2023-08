Usa: incendi Hawaii, evacuata un'altra area. sale il bilancio delle vittime

Usa: incendi Hawaii, 80 i morti

Sale ancora il bilancio delle vittime degli incendi nelle Hawaii. Le autorità dell'isola di Maui, riferisce la Cnn, riferiscono di 80 morti. I vigili del fuoco continuano a lavorare, confermano, a Lahaina e in altre zone dell'isola.

Usa: incendi Hawaii, evacuata un'altra area

Non c'è tregua sull'isola di Maui, alle Hawaii. Secondo la Cnn, a causa di un incendio viene evacuata la zona di Kaanapali. La polizia di Maui ha ribadito che la priorità è "la sicurezza della comunità e dei soccorritori". Kaanapali si trova a nord di Lahaina, devastata dalle fiamme. Ad oggi il bilancio parla di 67 morti accertati.

Hawaii: aperta inchiesta su gestione incendi da autorità

La procura delle Hawaii ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul modo in cui le autorità hanno gestito i devastanti incendi. Il procuratore generale, Anne Lopez, condurrà una "analisi completa" delle decisioni prese dai funzionari in risposta agli incendi, che hanno ucciso almeno 67 persone a Maui, ha annunciato il suo ufficio venerdì pomeriggio, riporta la Cnn. "Il mio dipartimento si impegna a comprendere le decisioni prese prima e durante gli incendi e a condividere i risultati", ha dichiarato Lopez in una nota. "Mentre continuiamo a sostenere tutti gli aspetti dello sforzo di soccorso in corso, ora è il momento di iniziare questo lavoro di comprensione".