Usa, Trump avanti in sette stati chiave: i sondaggi affossano Biden

Usa 2024: sondaggio, Trump avanti su Biden in 7 Stati chiave

L'ex presidente Donald Trump e' in vantaggio su Joe Biden in sette Stati chiavi, e in cui l'80 per cento degli intervistati ha definito "troppo vecchio" il presidente, che ha 81 anni.

Secondo il rilevamento Bloomberg News/Morning Consult, Trump, che di anni ne ha 77, e' il preferito in Arizona (49 per cento contro il 43 di Biden), Georgia (49-43), Michigan (46-44), Nevada (48-42), North Carolina (50-41), Pennsylvania (49-43) e Wisconsin (46-42). Complessivamente, nei sette Stati Trump e' avanti di cinque punti, 48 a 43, sul presidente.

Trump favorito in S.Carolina, Biden donazioni record

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha staccato Donald Trump per donazioni ricevute: la sua campagna elettorale ha annunciato di aver raccolto a febbraio quasi 56 milioni di dollari, contro i poco piu' di trenta di quella di Trump. Per Biden e' un dato in aumento, rispetto ai 46 milioni che la sua campagna aveva messo da parte alla fine dello scorso anno, ma sempre piu' del tycoon, che aveva chiuso con 33 milioni.

Ma the Donald continua a tenere nei sondaggi, anche se la forbice con Biden si e' accorciata, e in alcuni casi il Presidente ha preso il comando dopo aver inseguito per mesi. Secondo YouGov, per The Economist, Trump guida con il 43 per cento contro il 42 del Democratico. Morning Consult assegna al tycoon quattro punti di vantaggio (45 a 41). Biden e' avanti 38-37 nel sondaggio Quinnipiac University.