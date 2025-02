Elicottero cinese sfiora un aereo da combattimento filippino: il video

Un elicottero della Marina cinese ha volato a soli 3 metri da un aereo da pattuglia filippino in un'area contesa del Mar Cinese Meridionale, creando un momento di altissima tensione. Il pilota filippino ha lanciato un avvertimento via radio: "State volando troppo vicini, siete molto pericolosi".

L'aereo turboelica Cessna Caravan del Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ha ignorato l’ordine della Marina cinese di allontanarsi, continuando la sua pattuglia sulla contesa Scarborough Shoal, una zona strategica per il controllo della regione. A bordo erano presenti giornalisti dell’Associated Press e altri media stranieri, testimoni di uno stallo durato circa 30 minuti.

L'episodio, che potrebbe scatenare un nuovo scontro diplomatico tra Cina e Filippine, è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti nelle acque più contese dell’Asia. Il governo filippino potrebbe presentare una protesta formale contro Pechino, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione