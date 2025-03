Mosca colpita da attacco di droni dall'Ucraina | video

Un massiccio attacco di droni dall'Ucraina ha colpito nella notte Mosca. Diverse esplosioni si sono sentite nella notte ed alcuni bersagli sono stati colpiti. Al momento il bilancio è di un morto e tre feriti. Il Cremlino ha dichiarato che l'attacco è stato per lo più sventato e che la difesa aerea ha distrutto circa 340 droni di Kiev.

Questo il momento in cui un drone colpisce uno stabile nel centro della città ripreso da un abitante di Mosca, svegliato per il suono delle sirene di allarme. Per ore due aeroporti di Mosca sono stati chiusi al traffico.