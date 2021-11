Fiera Milano: al via MADE Expo, il mondo delle costruzioni si incontra

Edilizia e costruzioni trainano la ripresa economica

Ha aperto oggi MADE expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni, che avrà luogo nei padiglioni 1-2-3 a fieramilano, Rho, fino al 25 novembre 2021. L’appuntamento fieristico è l’occasione per raccontare il momento di importante evoluzione del mondo delle costruzioni. La ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle costruzioni.

Nel 2021 l'Italia ha già acquisito una variazione del Pil pari a +6,1% rispetto all'anno precedente (dati Istat). Grazie anche al settore edile. A livello europeo nei primi mesi del 2021 la produzione della filiera è aumentata del 3,3% nell'area Euro e del 3,8% nell'Unione Europea, rispetto allo scorso anno (stime Eurostat). In Italia la spinta principale arriva dai lavori di rinnovo nel comparto residenziale, incentivati dal Superbonus e dagli altri bonus fiscali, e dalle nuove opere pubbliche, che confermano l’inversione di rotta avvenuta ben prima dell’avvio della spesa del Pnrr che prevede 108 miliardi di euro destinati ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni (circa la metà del valore complessivo del piano).

Il ruolo trainante delle costruzioni per la tenuta del tessuto imprenditoriale si avverte distintamente osservando l’andamento del tasso di crescita per macro-settori a cavallo degli ultimi due anni. Tra settembre 2019 e settembre 2021, il comparto edile è cresciuto complessivamente di 29.136 unità (+3,5%), secondo solo all’espansione dei servizi a imprese e persone. MADE expo punta così ad esprimere tutto il potenziale del comparto dell’edilizia ed è in grado di dar voce ad una Building Community rappresentata in Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti.

Una rete di professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers che hanno la possibilità di visitare le oltre 300 aziende espositrici (che rappresentano più di 400 marchi) presenti in fiera.

Saranno presenti oltre 150 buyer profilati provenienti da 37 Paesi. La manifestazione fieristica, che per la prima volta è organizzata direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made Eventi S.r.l., di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%), è suddivisa in quattro grandi aree tematiche. Si parte da “MADE porte, finestre e chiusure” per serramentisti, progettisti, rivenditori e imprese di costruzione. Si passa poi attraverso l’area “MADE involucro e outdoor”, dedicata ai sistemi di copertura e di facciata opachi e trasparenti, al settore del vetro e delle schermature solari.

Vi è poi tutta la componente riguardante le soluzioni hardware e software con l’area “MADE BIM & tecnologie”, per esplorare le nuove opportunità connesse all’uso del Building Information Modeling nei processi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. E infine l’area “MADE costruzioni e materiali”, dedicata all’innovazione dei materiali, al loro efficientamento, dalla sostenibilità e alla sicurezza. “MADE expo rappresenta la rinascita, questo è un momento molto favorevole per l'edilizia, gli incentivi hanno spinto la domanda e noi siamo pronti ad accogliere tutto il network della manifestazione, offrendo un’esperienza unica in grado di amplificare l’importanza di una mostra professionale” dice Mario Franci, amministratore delegato di Made Eventi S.r.l. e Chief Revenue Officer di Fiera Milano S.p.a. “A MADE expo l’offerta espositiva è davvero ampia. Abbiamo la possibilità di presentare prodotti, innovazioni e servizi legati a tutta la filiera dell’edilizia.

La fiera quindi si mette al servizio del comparto favorendo l’incontro delle elevate competenze tecniche e conoscitive dell’intero settore. Intendiamo continuare ad essere un centro aggregativo permanente per il mondo delle costruzioni. MADE expo propone inoltre dei momenti di confronto B2B durante i quali saranno affrontati i temi della sostenibilità energetica, dell’innovazione nel settore dell’edilizia e delle costruzioni”. Durante i quattro giorni di fiera, infatti, verrà dato ampio spazio agli eventi.

Saranno oltre 100 gli appuntamenti, che prevedono anche l’erogazione dei crediti formativi, suddivisi in quattro grandi momenti (ArchInTrend, Forum Legno Edilizia, The place to build e SerramenTalk) che offriranno l’opportunità di elaborare e trasmettere idee e tendenze che emergono dai settori di riferimento.

Tutti i temi di attualità avranno ampio spazio durante i percorsi formativi previsti nel corso della manifestazione. Fra questi anche il tema dei bonus statali che hanno reso accessibili grandi opere di riqualificazione e ristrutturazione, per cui non mancheranno degli approfondimenti dedicati al Superbonus 110%.

Al 31 ottobre 2021, in Italia sono stati ammessi a detrazione per il Superbonus 110% interventi per oltre 9 miliardi di euro. Gli edifici unifamiliari e gli immobili indipendenti, insieme, costituiscono l‘85,5% della domanda. A livello di distribuzione regionale, al primo posto c'è sempre la Lombardia con più di 8.000 interventi certificati per un importo di oltre 1 miliardo di euro. “Milano e la Lombardia da sempre rappresentano il motore economico del Paese e l’edilizia è un asset strategico da cui dipendono le sorti di molteplici filiere trasversali” dice Gianfranco Marinelli, presidente Made Eventi S.r.l. e Presidente Federlegno Arredo Eventi S.p.a. “I segnali che arrivano dal settore sono incoraggianti, figli anche degli specifici incentivi fiscali messi in campo fino ad oggi dal Governo e prorogati per il prossimo triennio. L’augurio è che anche con la prossima legge di Bilancio la spinta propulsiva giunta da tali misure, possa proseguire e non subire battute d’arresto. Inaugurare oggi una fiera come MADE expo ridefinisce anche il ruolo strategico del nostro territorio per il sistema fieristico nazionale”. “Il ritorno di MadeExpo, la più grande fiera italiana del settore delle costruzioni, è un segnale di ritorno alla normalità. Il comparto dell’edilizia è in questo momento un traino straordinario per la crescita del Paese” dice Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e autonomie.

“Se, come è oramai quasi certo, chiuderemo questo anno con una crescita superiore ai 6 punti percentuali, lo dobbiamo anche alla ripartenza di questo segmento economico. Abbiamo dimostrato che è possibile incrociare in maniera virtuosa trend nuovi e antichi con appropriate misure di incentivazione: la storica attitudine degli italiani alla proprietà immobiliare; la necessità, amplificata dai lunghi periodi di lockdown, di una maggiore qualità dell’abitare; la ricerca di soluzioni idonee a migliorare l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale dell’edificato. Di qui il successo dei bonus edilizi e la volontà del governo di continuare a sostenere il settore: credo che tutti gli operatori presenti in fiera a MadeExpo abbiano avuto riscontri più che positivi di questa misura. I bonus non esauriranno però l’azione del governo a sostegno dell’edilizia. Con la complessa mole di interventi del Pnrr si attiveranno misure in grado di consolidare la ripresa anche di questo comparto economico. Non ci sono soltanto i 9 miliardi di euro stanziati per la rigenerazione urbana, perché quasi tutte le missioni del Piano impatteranno anche su progettazione e costruzioni: dalle risorse per il turismo a quelle per la scuola e gli asili nido, dagli interventi per i borghi a quelli per la sanità sul territorio. Pur senza nuovo consumo di suolo, trasformeremo l’Italia in un grande cantiere”.

Come sempre, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, è al fianco di MADE expo nella promozione della manifestazione all’estero con l’obiettivo di identificare l’evento come il luogo fisico dove le aziende possono presentare le proprie innovazioni di prodotto a livello internazionale. MADE expo è anche l’occasione per ripensare il settore delle costruzioni in chiave sostenibile, puntando sull’innovazione e declinando il tema della sostenibilità sia a livello di materiali che di processi. Il mondo dell’edilizia è avviato a un futuro sempre più green, puntando a costruzioni più attente alla salute e all’impatto ambientale. A livello mondiale l’edilizia sostenibile prevede di raggiungere il valore di 187,4 miliardi di dollari entro il 2027. Una tendenza confermata anche dal World Green Building Council, secondo cui le infrastrutture e gli edifici punteranno a ridurre del 40% le emissioni di carbonio entro il 2030, e del 100% entro il 2050. MADE expo si tiene nelle stesse date di altre due manifestazioni del settore, SICUREZZA E SMART BUILDING EXPO. Un unico biglietto consente di ottimizzare investimenti, tempi di visita e risorse, massimizzare le occasioni di confronto e aggiornamento, ma soprattutto offrire al mondo dei progettisti e degli installatori una proposta a 360 gradi. L’appuntamento è a Fiera Milano fino al 25 novembre 2021 per MADE expo e fino al 24 novembre 2021 per SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO.