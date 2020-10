Pazzali: "Il futuro? Fiere più piccole, selezionate e tecnologiche"

"Fiere più piccole, selezione e tecnologiche": Pazzali e il futuro del settore

Il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali ha parlato del futuro del settore e dell'export in generale intervenendo all'evento online "Made in Italy: the restart" di Sole 24 Ore e Financial Times. Pazzali ha detto: "Ci troviamo in una situazione fortemente incerta. Abbiamo cercato di capire cosa succedera' nel prossimo futuro. Ovviamente dobbiamo lavorare in un'ottica di ottimismo". "Sicuramente - ha continuato - alcune cose cambieranno. Le fiere saranno piu' piccole perche' saranno integrate da nuovi strumenti. I buyer andranno solo su quelle piu' importanti, che sono il punto di riferimento del settore, e ci sara' molta piu' tecnologia. Questi sono i trend che ci aspettiamo". "Il mondo delle fiere - ha aggiunto - oggi e' globale"