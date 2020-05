FNM, assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2019. Utile netto 23,9 mln

L'Assemblea degli azionisti di FNM, riunitasi oggi sotto la presidenza di Andrea Gibelli, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e ha esaminato il bilancio consolidato 2019 del Gruppo FNM, così come resi noti al mercato in data 31 marzo 2020. La Capogruppo FNM ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi pari a 80,2 milioni di Euro, un margine operativo lordo di 51,1 milioni di Euro e un utile netto di 23,9 milioni di Euro, in calo di 0,4 milioni di Euro rispetto al risultato di 24,3 milioni di Euro conseguito nell'esercizio 2018. A livello consolidato, l'esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto di 30,3 milioni di Euro, in crescita del 6,3% rispetto ai 28,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2018. (QUI I DETTAGLI DEL BILANCIO APPROVATO)