Amarone Valpolicella Classico Riserva 2015, un vino elegante e di personalità by Santa Sofia

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Santa Sofia lancia il suo vino elegante (e in edizione limitata)

Dopo otto lunghi anni di attesa arriva l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 di Santa Sofia, ottenuto dalle uve selezionate dei filari più vecchi del vigneto in Valpolicella Classica, un vino elegante che esprime a pieno la personalità dell’azienda.

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015, Luciano Begnoni: "Selezione delle vigne più saggie"

"E' un vino che ha fatto un affinamento di cinque anni in botti di rovere, due anni di bottiglia e poi qualche altro mese di affinamento prima della commercializzazione", le parole di Luciano Bergnoni alla presentazione milanese da Tuorlo. Il segreto dell'Amarone? "Viene fatto con una selezione delle vigne più saggie, vigne vecchie con più di quarant’anni, dal vigneto che noi abbiamo nella zona di Montegradella"





Elegante, potente il giusto e piacevole, Luciano Bergognoni spiega l'Amarone di santa Sofia: "E’ un vino estremamente elegante, vorrei spezzare una lancia sulla bevibilità dell’Amarone, un vino che non si beve solo nelle occasioni importanti o a fine pasto, non è così potente e strutturato come si è sempre voluto costruire. Il nostro Amarone ha qualcosa in più di 15°, ma basta chiudere gli occhi e non sembra che ci sia solo potenza, ma tanta eleganza e piacevolezza di beva”.

Santa Sofia, l'Amarone vino icona e quell'intuizione di Luciano Begnoni

Un vero e proprio racconto di lungimiranza e di pensiero meditato dalla vigna alla cantina, che nasce dall’intuizione del vigneron Luciano Begnoni quando nel 2012, annata che segna la prima Riserva, decide di provare a vinificare separatamente l’uva dei filari più “saggi” dei vigneti storici per osservarne l’evoluzione e il potenziale di affinamento. Una linea inedita per Santa Sofia e un progetto vincente che si ripete un anno dopo con la Riserva 2013. Oggi il vino icona della storica cantina della Valpolicella torna in una nuova edizione limitata, solo 3816 bottiglie, con la Riserva 2015.





Amarone Valpolicella Classico, l'annata 2025

L’annata 2015 si è contraddistinta dall’anticipo vegetativo più importante degli ultimi anni, definita “da record” dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella, sia per quantità sia per qualità, con vini estremamente corposi e longevi. L’abbondante piovosità all’inizio dell’estate, le temperature sopra le medie stagionali, l’estrema siccità ad agosto e le elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte nel periodo della vendemmia, hanno favorito lo sviluppo ottimale dei grappoli, con un’eccellente maturazione garantendo un perfetto stato sanitario e qualitativo delle uve. Dopo circa 100 giorni di appassimento, 5 anni in pregiate botti di Slavonia e 2 anni in bottiglia, tutte le note organolettiche risplendono armoniosamente e restituiscono un vino di grande eleganza che svela profumi di rosa rossa, note speziate di torrefazione, pepe e cacao, con richiami balsamici. Dal colore rosso ciliegia intenso con dei riflessi granati, la nuova Riserva esprime al palato coerenza e maturità, con un finale lungo e persistente sorretto da una buona acidità e una trama tannica vivace.





L’Amarone Riserva 2015 è composto da grappoli selezionati di Corvina e Corvinone al 70% e di Rondinella per il restante 30% provenienti dai filari più vecchi della proprietà, nel cuore della Valpolicella Classica, nei comuni di Marano di Valpolicella, Fumane e San Pietro in Cariano, dove la famiglia Begnoni da più di 50 anni custodisce il vigneto storico di Santa Sofia, il Montegradella.