Armando Testa firma il nuovo spot per il re della tavola estiva: Riso Gallo

Riso Gallo, on air il nuovo spot firmato Armando Testa

Riso Gallo ritorna a far parlare di sé, dei suoi valori e della sua bontà, portando on air dal 16 luglio una nuova versione dello spot firmato da Armando Testa - il più grande gruppo italiano di comunicazione - dedicato alla linea di Riso Basmati, l'unico in Italia proveniente da agricoltura sostenibile, e al Nero e Rosso integrale.

Proprio come nel film originale, l’istrionico gallo è protagonista di una divertente animazione in 3d in cui, dividendosi per un attimo in tre, dichiara il suo amore per l’ambiente, il gusto e il benessere: gli stessi valori che danno vita ai risi Basmati, Rosso e Nero Riso Gallo, e che possiamo ritrovare assaporandoli.

Mentre il gallo descrive la bontà delle diverse qualità di riso, l’animazione si interrompe per far posto a un mix di ingredienti che si incontrano in maniera spettacolare: chicchi di riso che incrociano fiocchi di carote e freschi edamame che atterrano su un letto di riso Basmati cotto al vapore, accanto ad invitanti fettine di salmone.