Baci Perugina, arriva l'amara decisione: disegni pop al posto di frasi d'amore

Baci Perugina, per San Valentino cambieranno volto: addio alle frasi d'amore

Non frasi d’amore, ma immagini. In occasione di San Valentino, i Baci Perugina cambiano veste e adottano i disegni dell’illustratore Antonio Colomboni. Ogni disegno riprende in maniera stilizzata gli elementi chiave dell’amore e dei Baci: le stelle, che richiamano il celebre incarto, ma anche la bocca che dà il senso del bacio, i fiori e le lettere romantiche che spesso accompagnano la tradizionale scatola di cioccolatini e, infine, gli occhi innamorati che rimandano alle relazioni, ma anche a un concetto più ampio di amore universale.

Baci Colomboni Pralina Linea Design



Colomboni traccia tutte le sfumature dei sentimenti e delle emozioni, attraverso illustrazioni innovative e pop contenute in 23 cartigli differenti, che però non sono accompagnati da alcuna frase. Afferma Colomboni: "Per i cartigli di Baci ho scelto un concetto universale dell'amore, un sentimento che va oltre un rapporto di coppia e si estende dai familiari agli amici fino ai propri animali domestici. Lavorare a questo progetto per me è stato come entrare nella storia. Da sempre Baci ha infatti veicolato le emozioni attraverso le frasi dei suoi cartigli, e poter inserire al loro posto i miei disegni mi fa sentire parte della rivoluzione. Disegni che in maniera esplosiva e colorata compongono le confezioni dei Baci".