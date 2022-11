Biscotti, se ne salvano pochi... Pesticidi in 10 marche su 15. Classifica

Biscotti, Il Salvagente ha condotto un test di laboratorio sulle marche più famose di frollini, private label e anche bio



Moltissimi italiani la mattina iniziano la giornata con un paio di biscotti e una tazza di latte o del caffè. Ma sappiamo cosa contengono i biscotti che consumiamo ogni giorno? A rispondere a questa domanda viene in nostro aiuto Il Salvagente che ha analizzato ben 15 marche di biscotti, tra le più consumate e amate dagli italiani. Nel test 2 marche di biscotti sono state valutate “eccellenti” e ben 4 gli “ottimi”. Vediamo quindi cosa ha preso in considerazione Il Salvagente per la valutazione.

Iniziare la giornata facendo una colazione sana e nutriente è fondamentale, ma - scrive www.latuadietapersonalizzata.it - siamo sicuri che mangiare i biscotti sia così? Il Salvagente ha condotto un test di laboratorio sulle marche più famose di frollini, private label e anche bio. Vediamo le marche analizzate!

Andando nel dettaglio, i biscotti del test sono stati:

COLUSSI IL GRANTURCHESE

FROLLINI CARREFOUR

FROLLINI CON GRANELLA DI ZUCCHERO CONAD

FROLLINI CON GRANELLA DI ZUCCHERO COOP

FROLLINI CON GRANELLI DI ZUCCHERO DOLCIANDO (EUROSPIN)

FROLLINI CON GRANELLI DI ZUCCHERO ESSELUNGA

FROLLINI I TESORI DEL FORNO (TODIS)

FROLLINI CON GRANELLA DI ZUCCHERO LE BON (MD)

GALBUSERA BUONI COSÌ SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

GALLETTI BARILLA MULINO BIANCO

GENTILINI NOVELLINI

MISURA DOLCE SENZA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

NATURASÌ NOVELLINI

REAL FORNO FIOR DI ZUCCHERO (LIDL)

SAIWA ORO CLASSICO

Le analisi sui frollini hanno riguardato la ricerca di sostanze indesiderate come:

pesticidi

acrilammide

micotossine

elevate quantità di zucchero

sale

Micotossine

La buona notizia è che tutte le referenze analizzate sono eccellenti per quanto riguarda le micotossine. Il Salvagente infatti scrive:

Si segnala solo la presenza di una micotossina “Don” in alcuni biscotti. Questa micotossina risulta essere pericolosa per i bambini, ma visto che stiamo parlando di biscotti non dedicati ai bambini al di sotto dei 3 anni, i prodotti in questione non hanno ricevuto una grande penalizzazione a riguardo.

Acrilammide e pesticidi

Per quanto riguarda invece il contenuto di acrilammide, il discorso cambia. Questa sostanza è stata trovata in vari biscotti, stesso discorso con i pesticidi (solo un terzo dei biscotti analizzati non ne conteneva).

Composizione nutrizionale

Invece parlando della composizione nutrizionale e gli ingredienti con cui sono realizzati i biscotti, si osserva soprattutto l’eccesso di sale (si conta in media 0,72 grammi per 100 grammi di biscotti) ma anche di zucchero (il frollino con la maggiore quantità è quello di Carrefour). Per la quantità di fibre invece, alcune referenze (Misura, Saiwa, NaturaSì) ne contengono la giusta quantità.