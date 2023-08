Il dolce del Gattopardo 2.0 punta sul'estero. Mix di tradizione e modernità

Il dolce del Gattopardo conquista tutti e sogna l'export

“Il trionfo di gola”, celebre dolce del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa vivrà una seconda fortuna grazie alle sapienti mani della tradizione di Nicola Fiasconaro, celebre pasticciere di Castelbuono, nel Palermitano.

La versione 2.0 dei maestri pasticceri del famoso brand è stata presentata in anteprima a Santa Margherita Belice, in occasione della 18esima edizione del premio letterario internazionale intitolato alla memoria dello scrittore siciliano, il cui capolavoro ha ispirato la serie che sarà trasmessa prossimamente su Netflix.

Come riporta Il Sole 24 Ore, è stato consegnato un premio speciale al brand di Nicola Fiasconaro, come “eccellenza della gastronomia siciliana nel mondo”: un riconoscimento “alla sua capacità di rappresentare il Made in Sicily sui mercati internazionali con la sua arte dolciaria, sinonimo di alta pasticceria e di continuità fra tradizione e innovazione”.

“Ho voluto attribuire a questa opera d'arte il giusto riconoscimento, rivisitando la ricetta originale senza tralasciare l'identità del dolce per adattarlo al gusto e alle esigenze nutrizionali di oggi – dice Nicola Fiasconaro –. Per ottenere un apporto nutrizionale equilibrato, in linea con la tradizione mediterranea, abbiamo ridotto gli zuccheri e ottenuto un miglior bilanciamento dei grassi.

Il dolce Made in Sicily che punta "ad esportare la rivisitazione del Trionfo di gola"